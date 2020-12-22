Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alımı yapacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alımı yapacağını duyurdu. Kılavuz kaptan pozisyonunda personel alım ilanı için son başvuru tarihi 25 Aralık 2020 olarak açıklandı. İlana başvuru şartları belli oldu. Başvuruda KPSS şartı aranmıyor.
22 Aralık 2020, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayan Kılavuz Kaptan ilanına başvuru şartlarından biri denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak.
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