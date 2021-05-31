Türkiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

Türkiye

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 04 Haziran 2021 olarak açıklandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

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