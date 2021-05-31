Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

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