Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 iç denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 iç denetçi alımı yapacak. İlana başvuru şartları arasında "en az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birinden mezun olmak" bulunuyor.

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