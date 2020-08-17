Türkiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 personel alacak

Türkiye

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinden yayımlanacak. Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

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