Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile personel alımı yapıyor. En az lise ve dengi okul mezunu olanlar yağcı ve Gemici ünvanlarına başvuru yapabilecek. Lise mezunu 26 kişi alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne mühendis, 2. Kaptan, başmühendis, büro personeli, haberleşme mühendisi, elektronik ve elektrik mühendisliği kadrolarına ise belirtilen alanlardan mezun 20 personel, 1 önlisans mezunu harita mühendisi alınacak.

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