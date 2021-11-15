Kıyıköy Belediye Başkanı hakkında 'cinsel taciz' iddiası

Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.S. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



