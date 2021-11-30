Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.



