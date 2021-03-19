Kıyır kıyır Hurma Tatlısı tarifi ve yapılışı: Hurma Tatlısı nasıl yapılır?
Kıyır kıyır hurma tatlısına kim hayır diyebilir ki! Ağızda dağılan enfes tadıyla hurma tatlısı tarifi ve yapılışı insanlar tarafından merak ediliyor. Hurma tatlısını yaparken belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Hurma tatlısı nasıl yapılır sorusunu soranlara işte tarifimiz.
19 Mart 2021, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
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Hurma tatlısı kıyır kıyır yapısıyla damak çatlatan ve sevilen tarifler arasında yer alıyor. Hurma tatlısı nasıl yapılır sorusunu soranlar vermiş olduğumuz tariften sonra bu tatlıyı sürekli yapmak isteyecekler. Hurma tatlısı tarifini merak edenlere işte en kolay yöntemiyle hurma tatlısı tarifimiz...
MALZEMELERİ
1 paket margarin (eritip kullanıyoruz)
1 çay bardağı sıvıyağ
1 tane yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı sirke
Aldığı kadar un
1 su bardağı ceviz
HURMA TATLISI NASIL YAPILIR?
Margarini önceden eritip soğumasını bekliyoruz. Soğuyan margarinin içine tüm malzemeleri karıştırıp çok sert olmayacak bir hamur yoğuruyoruz. Ben cevizi hamurun içine kattım. Şeklini verdikten sonra ortasına koymadım sizde nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kalburun yada rendenin üzerinde şeklini verdiğimiz hamurları 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı çıkınca şerbetini döküyoruz. Tatlı ılık şerbet soğuk olacak. Şimdiden herkese afiyet olsun
Şerbeti için
2.5 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Limon
Kaynamaya başlayan şerbetin içine 3 4 damla limon sıkıp 15 dk kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. .
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