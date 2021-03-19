Hurma tatlısı kıyır kıyır yapısıyla damak çatlatan ve sevilen tarifler arasında yer alıyor. Hurma tatlısı nasıl yapılır sorusunu soranlar vermiş olduğumuz tariften sonra bu tatlıyı sürekli yapmak isteyecekler. Hurma tatlısı tarifini merak edenlere işte en kolay yöntemiyle hurma tatlısı tarifimiz...

HURMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELERİ

1 paket margarin (eritip kullanıyoruz)

1 çay bardağı sıvıyağ

1 tane yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı sirke

Aldığı kadar un

1 su bardağı ceviz

HURMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Margarini önceden eritip soğumasını bekliyoruz. Soğuyan margarinin içine tüm malzemeleri karıştırıp çok sert olmayacak bir hamur yoğuruyoruz. Ben cevizi hamurun içine kattım. Şeklini verdikten sonra ortasına koymadım sizde nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kalburun yada rendenin üzerinde şeklini verdiğimiz hamurları 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı çıkınca şerbetini döküyoruz. Tatlı ılık şerbet soğuk olacak. Şimdiden herkese afiyet olsun

Şerbeti için

2.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Limon

Kaynamaya başlayan şerbetin içine 3 4 damla limon sıkıp 15 dk kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. .

.







