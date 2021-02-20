Enfes lezzeti ve evini saracak güzel kokusuyla birçok kişiyi büyüleyen kıyır kıyır poğaça tarifi evde yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kıyır kıyır poğaça tarifi arıyor ya da kıyır kıyır poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıyır kıyır poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KIYIR KIYIR POĞAÇA TARİFİ

Kıyır kıyır poğaça malzemeleri

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 tatlı sirke

2 paket kabartma tozu

Kıyır kıyır poğaça yapılışı

Derin bir kaba unu boşaltıp ortasını açın. Yoğurt, yumurta, sıvıyağı ekleyip karıştırın. Ardından sirke, tuz, toz şeker ve son olarak kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu en az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurunuzu sade yapacaksanız yuvarlaklar şeklinde yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üzerine bir yumurta sarısını sürün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



