Tadını çok seveceğiniz kıyma dolgulu patates köftesi hem farklı hem de lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kıyma dolgulu patates köftesi tarifi arıyor ya da kıyma dolgulu patates köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıyma dolgulu patates köftesi yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

KIYMA DOLGULU PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Kıyma dolgulu patates köftesi malzemeleri

Kıyması İçin :

1 kuru soğan

100 gram kıyma

Tuz

Karabiber

Kimyon

Patatesli dışı için:

4 orta boy patates

1 bardak ince bulgur

1 bardak sıcak su

1 yumurta akı

Tuz

Karabiber

Kızartma için :

2 yumurta

2 çorba kaşığı un

Kızartma için sıvı yağ

Kıyma dolgulu patates köftesi yapılışı

Kıymalı harç malzemelerini yemek yapar gibi iyice kavurun. Bu noktada önemli olan yağlı ve sulu olmamasıdır. Patatesleri haşlayın. soğutmadan sıcak sıcak patates ezici ile ezilir. Patates haşlanırken, 1 bardak ince bulgur aynı ölçüde sıcak su ile tuz ilavesiyle ıslatılır. Ağzı kapatılıp suyunu çekmesi ve demlenmesi beklenir. Şişen bulgura patates ezmesi katılır. Yumurta akı ve tuz ilave edilir. ( yumurta akını patates ve bulgur ılıyınca ilave etmeliyiz pişmemesi için. ) Patates hamuru elle yoğrulup iyice birbirine yedirilir ve yumuşak bir hamur elde edilir. Patates hamurundan cevizden az büyük parçalar koparılır, içlerine birer tatlı kaşığı kavrulmuş kıymadan koyulup yuvarlanır. Patateslerde açıklık ve çatlak kalmasın ki kızartma esnasında parçalanmasın. Kızartmayı mümkün olduğu kadar dar bir kapta derin yağda yapmaya çalışın. Kızartma bu şekilde daha az yağ içer. Patates topları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulanıp kızgın yağda kızartılır. Önce bir kağıda alınıp fazla yağı alınır sonra servis tabağına alınır.



