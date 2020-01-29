Kıymalı bamya tarifi: Kıymalı bamya nasıl yapılır?

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Kıymalı bamya tarifi

Kıymalı bamya malzemeleri

- 250-300 gr kadar yemeklik kıyma

- 500 gr kadar taze bamya (dondurulmuş bamya da olur)

- 2 domates rendesi

- 1 büyük boy kuru soğan

- Tuz

- Kekik

- Kırmızı toz biber

- 1 limon

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı bamya yapılışı

Zeytin yağını tencereye koyup soğanı çok ufak doğrayın. Üzerine kıymayı koyun ve kavurun. Kıymanın rengi dönünce içine tuz hariç bütün baharatları ekleyin. Bir iki kere de böyle karıştırıp ve domates sosunu koyun. Bir iki kere de böyle karıştırıp bir çay bardağı sıcak su koyun. İki dakika kapağı kapalı kısık ateşte bırakın ve bamyaları koyun. Aynı zamanda üzerine bir limon sıkıp, tuzunu bir su bardağı sıcak suyunu döküp kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bamyalar pişince altını kapatın.