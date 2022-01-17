Birçok kişinin severek yediği kıymalı biber dolması tarifi, hem kolay yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Peki, kıymalı biber dolması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kıymalı biber dolma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KIYMALI BİBER DOLMA TARİFİ

Kıymalı biber dolma malzemeler

15-16 adet orta boy dolmalık biber

2 orta boy kuru soğan

150 gram kıyma

2 adet domates

1,5 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

Tuz

Maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Dolmaların ağız kısmını kapatmak için:

1 adet domates

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

Sıcak su

KIYMALI BİBER DOLMA YAPILIŞI

Biberlerin kapakları çıkartılarak içleri boşaltılır.

Yıkanır ve suyu süzülmesi için süzgece alınır.

İç harcını ben pişirerek yapıyorum, dilerseniz çiğden tüm malzemeleri karıştırarak da yapabilirsiniz.

Tencereye sıvı yağ alınarak küçük küçük doğranmış soğan hafif kavrulur.

Üzerine kıyma ilave edilerek suyunu salıp rengi dönene kadar kavrulmaya devam edilir.

Kabuklarını soyduğumuz küçük doğradığımız domatesler eklenir ve 3-4 dakika kavrulur.

Salça, pul biber, karabiber, tuz ilave edilerek karıştırılır.

Son olarak yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç ile kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır, bekletmeden ocaktan alınır.

Biberlerin içleri doldurularak üzerlerine domates ile kapak yapılır ve tencereye dizilir.

Sos için salça sıcak su ile çözdürülür.

Dolmaların üzerlerinden gezdirerek tencereye dökülür.

Dolmaların yarısını geçecek kadar sıcak su ilave edilerek kapağı kapatılır ve orta ateşteki ocağa alınır.

Biberler ve pirinçler pişene kadar pişirilir.



