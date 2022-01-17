Kıymalı biber dolması nasıl yapılır? Kıymalı biber dolması tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası
Her mevsim severek yiyeceğiniz kıymalı biber dolması tarifi, hem çok lezzetli hem de oldukça besleyici bir tarif. Peki, kıymalı biber dolması nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin severek yediği kıymalı biber dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
17 Ocak 2022, Pazartesi 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Birçok kişinin severek yediği kıymalı biber dolması tarifi, hem kolay yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Peki, kıymalı biber dolması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kıymalı biber dolma tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KIYMALI BİBER DOLMA TARİFİ
Kıymalı biber dolma malzemeler
- 15-16 adet orta boy dolmalık biber
- 2 orta boy kuru soğan
- 150 gram kıyma
- 2 adet domates
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
- Maydanoz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Dolmaların ağız kısmını kapatmak için:
- 1 adet domates
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıcak su
- Biberlerin kapakları çıkartılarak içleri boşaltılır.
- Yıkanır ve suyu süzülmesi için süzgece alınır.
- İç harcını ben pişirerek yapıyorum, dilerseniz çiğden tüm malzemeleri karıştırarak da yapabilirsiniz.
- Tencereye sıvı yağ alınarak küçük küçük doğranmış soğan hafif kavrulur.
- Üzerine kıyma ilave edilerek suyunu salıp rengi dönene kadar kavrulmaya devam edilir.
- Kabuklarını soyduğumuz küçük doğradığımız domatesler eklenir ve 3-4 dakika kavrulur.
- Salça, pul biber, karabiber, tuz ilave edilerek karıştırılır.
- Son olarak yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç ile kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır, bekletmeden ocaktan alınır.
- Biberlerin içleri doldurularak üzerlerine domates ile kapak yapılır ve tencereye dizilir.
- Sos için salça sıcak su ile çözdürülür.
- Dolmaların üzerlerinden gezdirerek tencereye dökülür.
- Dolmaların yarısını geçecek kadar sıcak su ilave edilerek kapağı kapatılır ve orta ateşteki ocağa alınır.
- Biberler ve pirinçler pişene kadar pişirilir.
BUNLARI DA OKUYUN