Ana yemek: Kıymalı karnabahar graten tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün kıymalı karnabahar graten tarifi için kıyasıya mücadele ettiler. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı karnabahar graten tarifi arıyor ya da kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı karnabahar graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
11 Kasım 2020, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de sağlıklı bir ana yemek tarifi arıyorsanız kıymalı karnabahar graten tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı karnabahar graten tarifi arıyor ya da kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı karnabahar graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kıymalı karnabahar graten tarifi
Kıymalı karnabahar graten malzemeleri
Kıyma harcı için;
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 3 çorba kaşığı sıvıyağ
- 120 gram az yağlı kıyma
- Bir tutam tuz
- Bir tutam karabiber
- 2 yemek kaşığı su
- 1 adet karnabahar
- Yarım limon
Beşamel sosu için;
- 2 yemek kaşığı un
- 2 bardak süt
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Bir tutam tuz
- Bir tutam karabiber
- 1 yumurta
Üzeri için;
- 100 gram kaşar peynir
- Bir tutam toz biber
Kıymalı karnabahar graten yapılışı
Karnabahar çiçekleri ayrılır, kokmaması için ilk adımda yarım limonla birlikte biraz yumuşayana kadar kaynar su eklenerek pişirilir. Soğan doğranır ve tavaya alınarak sıvıyağ ile kavrulur. Ardından kıyma eklenir ve kavrulur. Sonrasında ise salçayla kavrulmaya devam edilir ve iki yemek kaşığı su ilave edilir. Baharatı eklenir ve altı söndürülür.
Karnabaharın ardından yağlar tencereye alınır ve un kavrulur. Kavrulan una süt eklenir. Son adımda tuz ve biberi konulur. Muhallebi kıvamına gelince altı söndürülür. Karıştırılıp yumurtası eklenir ve pişmemesi için iyice çırpılır. Güveç kaplarına karnabahar çiçekleri dizilir. Kıyma eşit miktarda kaplara bölüştürülür ve üzeri beşamel sosla kaplanır. Son adımda ise rendelenen peynir güveçlerin üzerine örtülür. Toz biber serpilerek önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 5-8 dakika pişirilir.