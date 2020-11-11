Ana yemek: Kıymalı karnabahar graten tarifi

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Kıymalı karnabahar graten tarifi

Kıymalı karnabahar graten malzemeleri

Kıyma harcı için;

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı sıvıyağ

120 gram az yağlı kıyma

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

2 yemek kaşığı su

1 adet karnabahar

Yarım limon

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı un

2 bardak süt

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

1 yumurta

Üzeri için;

100 gram kaşar peynir

Bir tutam toz biber

Kıymalı karnabahar graten yapılışı

Karnabahar çiçekleri ayrılır, kokmaması için ilk adımda yarım limonla birlikte biraz yumuşayana kadar kaynar su eklenerek pişirilir. Soğan doğranır ve tavaya alınarak sıvıyağ ile kavrulur. Ardından kıyma eklenir ve kavrulur. Sonrasında ise salçayla kavrulmaya devam edilir ve iki yemek kaşığı su ilave edilir. Baharatı eklenir ve altı söndürülür.

Karnabaharın ardından yağlar tencereye alınır ve un kavrulur. Kavrulan una süt eklenir. Son adımda tuz ve biberi konulur. Muhallebi kıvamına gelince altı söndürülür. Karıştırılıp yumurtası eklenir ve pişmemesi için iyice çırpılır. Güveç kaplarına karnabahar çiçekleri dizilir. Kıyma eşit miktarda kaplara bölüştürülür ve üzeri beşamel sosla kaplanır. Son adımda ise rendelenen peynir güveçlerin üzerine örtülür. Toz biber serpilerek önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 5-8 dakika pişirilir.



