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Kıymalı karnabahar nasıl yapılır? Kıymalı karnabahar tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kıymalı karnabahar nasıl yapılır? Kıymalı karnabahar tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Akşam yemeklerini daha sağlıklı ve besleyici tüketmek isteyenler için kıymalı karnabahar tarifi favori lezzeti olacak. Peki, kıymalı karnabahar nasıl yapılır? Her lokmasında başka tatlar alacağınız kıymalı karnabahar tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

14 Ocak 2022, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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Lezzeti ayrı güzel ve oldukça sağlıklı olan kıymalı karnabahar tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, kıymalı karnabahar nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kıymalı karnabahar tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ

Kıymalı karnabahar malzemeler

  • 500 gram karnabahar
  • 150 gram kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 orta boy havuç
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2.5 - 3 su bardağı su

KIYMALI KARNABAHAR YAPILIŞI

  • Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve süzün. Soğanı ve sarımsağı kıyın.
  • Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını tencereye aldıktan sonra soğanı ve sarımsağı ilave edip kavurun.
  • Üzerine kıymayı ilave edin, suyunu çekene kadar kavurun ve salçayı ekleyin.
  • Doğradığınız havucu, karnabaharları ve suyu ilave edin. Tuz ve biber ile tatlandırın.
  • Kapağı kapalı olarak kısık ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar pişirin.
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