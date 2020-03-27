Misafirlerinize ya da ailenize hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz kıymalı krep tarifi oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı krep börek tarifi arıyor ya da kıymalı krep börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kıymalı krep börek tarifi, kıymalı krep börek nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kıymalı krep börek tarifi

Kıymalı krep börek malzemeleri

350 gram orta yağlı dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Krep için:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı krep börek yapılışı

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın ve üzerine sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ilave edin ve içinde unun topaklanmamasına özen göstererek güzelce çırpın. Kabın üzerini streç filme kapatarak buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın. Orta boy bir tavanın içerisine zeytinyağını ve kıymayı aktarın. Orta ateşte kavurmaya başlayın. Kavrulan kıymanın içine salça, baharat ve tuzu da ilave ederek birkaç dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce bir tavayı hafifçe yağlayın ve krepleri bir kepçe yardımıyla dökün. Arkalı önlü pişirin. Kreplerin içerisine kıymalı harcı ortalayarak koyun. Kenarlardan, üst ve alt kısmından içe kıvırarak katlayın. Bir tavanın içerisine tereyağı ve zeytinyağını alarak biraz kızdırın. Krepleri arkalı önlü kızartın ve servis edin.