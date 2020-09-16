Yemek menüsünün en sevileni: Kıymalı makarna tarifi

Hem pratik hem de lezzetli öğün için kıymalı makarna tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı makarna tarifi arıyor ya da kıymalı makarna nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı makarnanın püf noktaları için "Kıymalı makarna tarifi, kıymalı makarna nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kıymalı makarna tarifi

Kıymalı makarna malzemeleri

1 paket spagetti makarna

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

250 g kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 dal kereviz sapı

1 küçük havuç

Tuz

Karabiber

Kıymalı makarna yapılışı

İlk olarak spagetti makarnayı haşlayın ve suyunu süzün. Sosu için zeytinyağını bir sos tenceresinde ısıtın. Küp küp doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Kıyma ve salçaları da bu karışıma ilave edip kıymanın rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. İnce doğranmış kereviz sapı ve rendelenmiş havucu ekleyerek harcı tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarnayı haşladığınız sudan bir kepçe kadar ilave edip sos suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu süzdüğünüz makarnayı kıymalı sosa ekleyip iyice karıştırın.



