Bol biberli kıymalı pide tarifi
Protein bakımından oldukça zengin olan kıymalı pide tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı pide tarifi arıyor ya da kıymalı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
14 Ekim 2020, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
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Pişirirken kokusu bütün sokağı saracak kıymalı pide tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı pide tarifi arıyor ya da kıymalı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kıymalı pide tarifi
Kıymalı pide malzemeleri
- 250 gram dana kıyma
- 1 salçalık kırmızı biber
- 1 sarı biber
- 1 soğan
- Çeyrek demet maydanoz
- Tuz
- Kırmızı pul biber
Hamuru için
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı ılık süt
- 20 gram yaş maya
- 1 yumurta
- 3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
- Karabiber
Kıymalı pide yapılışı
Hamuru yapmakla balayın. Yoğurma kabına un, süt, yumurta, maya, eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiberi karıştırın ve 15 dakika kadar yoğurun. Hazırlanan hamurun üstünü nemli bir bezle örtüp yarım saat bekletin. Bu esnada soğan, maydanoz ve biberleri ufak doğrayın. Tuz ve kırmızı pul biberi ekleyin. Ardından kıymayı da karışıma ilave edip 3 dakika kavurun. Mayalanan hamurdan 4 eşit beze koparın. Oklavayla açıp ortalarına kıymalı karışımdan paylaştırın. Hamurun kenarlarını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.