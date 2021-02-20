Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız kıymalı poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kıymalı poğaça tarifi arıyor ya da kıymalı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıymalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KIYMALI POĞAÇA TARİFİ

Kıymalı poğaça malzemeleri

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 yumurtanın akı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz

Kıymalı iç harç için

250 gr kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Kıymalı poğaça yapılışı

Hamur için verilen malzemeleri ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun ve buzdolabında dinlendirin. Soğanları küp doğrayın. Kıymayla birlikte kavurun. Karabiber ve tuzunu ilave ettikten sonra soğumaya bırakın. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar kopartıp elinizde yuvarlayın. Hamurları çay tabağı büyüklüğünde açıp kıyma harcını paylaştırıp kapatın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişirin.



