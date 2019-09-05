Kıymalı taze fasulye tarifi yazın ve sonbahar mevsiminin en çok sevilen lezzetleri arasında yer almaktadır. Kıymalı taze fasulye tarifi ile akşam yemeklerinizi lezzetlendirebilirsiniz. Zeytinyağlı ve kıymalı olmak üzere 2 çeşitte de hazırlanabilen taze fasulye genellikle sonbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde kıymalı olarak yapımı tercih ediliyor. Kıymalı taze fasulye tarifini henüz denememiş olanlar ve kıymalı taze fasulye tarifini bir türlü tutturamayanlar için kıymalı taze fasulye tarifi.

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KIYMALI TAZE FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo dondurulmuş taze fasulye

3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

2 orta boy kuru soğan

Kıyma

1 dolu yemek kaşığı domates-biber karışık salça

Tuz (göz kararı)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım su bardağı sıcak su

KIYMALI TAZE FASULYE NASIL YAPILIR?

1. ADIM: Yağda kıyma suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

2.ADIM: Soğanlar eklenip yumuşayana kadar sotelenir. Salça, tuz ve tozbiber ilave edilip 1-2 çevrilir.

3.ADIM: Dondurucudan çıkarılan fasulye eklenir 1-2dk sonra birbirlerinden ayrıldıklarında sıcak su eklenip, karıştırılıp kapağı kapatılır.

4.ADIM: Düdüklünün buharı çıkıp ventili kapatıldıktan sonra 18dk kısık ateşte pişirilir.

5.ADIM: Altını kapattıktan sonra 10-15dk bekletilip ılınınca kapağı açılır.

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TAZE FASULYENİN FAYDALARI

Yazın severek tükettiğimiz taze fasulyenin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Yeşil fasulye sadece güzel, gevrek, düşük kalorili bir gıda değildir, aynı zamanda sağlık açısından birçok önemli besin sağlarlar. Genç, yumuşak yeşil fasulye, C vitamini, diyet lifi, folat, K vitamini ve silikonun iyi bir kaynağıdır sağlıklı kemikler için gereklidir.

Fasulye içerisinde bol miktarda folik asit bulundurur. Hamileler açısından bu besin oldukça önemlidir. Yeşil fasulyeyi etle beraber pişirirken dikkat edilmesi gerekir. Yüksek sıcaklıkta eti veya kıymayı kavurmak yemeği kanserojen hale getirebilir.

Bu nedenler yeşil sebzeleri etli hazırlarken kavurma ve ısı yüksekliğine dikkat etmeniz gerekir.