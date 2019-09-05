Kıymalı taze fasulye tarifi
Kıymalı yeşil fasulye tarifi, yazın en çok tüketilen lezzetlerden biridir. Yeşil fasulye kıymalı ve zeytinyağlı olmak üzere iki çeşitte hazırlanabilmektedir. Kıymalı taze fasulyenin tarifini ve nasıl yapıldığını merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz kıymalı taze fasulye tarifine göz atabilirler.
Kıymalı taze fasulye tarifi yazın ve sonbahar mevsiminin en çok sevilen lezzetleri arasında yer almaktadır. Kıymalı taze fasulye tarifi ile akşam yemeklerinizi lezzetlendirebilirsiniz. Zeytinyağlı ve kıymalı olmak üzere 2 çeşitte de hazırlanabilen taze fasulye genellikle sonbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde kıymalı olarak yapımı tercih ediliyor. Kıymalı taze fasulye tarifini henüz denememiş olanlar ve kıymalı taze fasulye tarifini bir türlü tutturamayanlar için kıymalı taze fasulye tarifi.
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KIYMALI TAZE FASULYE TARİFİ
MALZEMELER
1 kilo dondurulmuş taze fasulye
3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
2 orta boy kuru soğan
Kıyma
1 dolu yemek kaşığı domates-biber karışık salça
Tuz (göz kararı)
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım su bardağı sıcak su
KIYMALI TAZE FASULYE NASIL YAPILIR?
1. ADIM: Yağda kıyma suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
2.ADIM: Soğanlar eklenip yumuşayana kadar sotelenir. Salça, tuz ve tozbiber ilave edilip 1-2 çevrilir.
3.ADIM: Dondurucudan çıkarılan fasulye eklenir 1-2dk sonra birbirlerinden ayrıldıklarında sıcak su eklenip, karıştırılıp kapağı kapatılır.
4.ADIM: Düdüklünün buharı çıkıp ventili kapatıldıktan sonra 18dk kısık ateşte pişirilir.
5.ADIM: Altını kapattıktan sonra 10-15dk bekletilip ılınınca kapağı açılır.
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TAZE FASULYENİN FAYDALARI
Yazın severek tükettiğimiz taze fasulyenin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunmaktadır.
Yeşil fasulye sadece güzel, gevrek, düşük kalorili bir gıda değildir, aynı zamanda sağlık açısından birçok önemli besin sağlarlar. Genç, yumuşak yeşil fasulye, C vitamini, diyet lifi, folat, K vitamini ve silikonun iyi bir kaynağıdır sağlıklı kemikler için gereklidir.
Fasulye içerisinde bol miktarda folik asit bulundurur. Hamileler açısından bu besin oldukça önemlidir. Yeşil fasulyeyi etle beraber pişirirken dikkat edilmesi gerekir. Yüksek sıcaklıkta eti veya kıymayı kavurmak yemeği kanserojen hale getirebilir.
Bu nedenler yeşil sebzeleri etli hazırlarken kavurma ve ısı yüksekliğine dikkat etmeniz gerekir.