Kız arkadaşa laf atma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Volkan Yılmaz, kız arkadaşı ile geçerken orada bulunan bir kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı.

Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz (21) , kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı.









Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Yılmaz bıçakla sol göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bıçakla hafif yaralanan Süleyman A. ile Fikret D. polis tarafından gözaltına aldı. Kaçan Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.