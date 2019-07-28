Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de vardı. Evgin, 'Canım Benim' isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. ''Kız arkadaşın burada mı?'' diye soran Evgin, torunundan ''Yok'' cevabını alınca ''Burada olsaydı iyi hava atardık'' diyerek, Erem'e takıldı.

Dede-torun arasında geçen diyalog izleyenleri çok güldürdü.