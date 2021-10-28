Kız arkadaşını öldürüp cesedini taksiye koydu! Kan donduran olay...
Kocaeli Gölcük'te kız arkadaşını öldürdükten sonra cansız bedenini taksiye koyan şüpheli, taksi şoförü aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürünce gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları...
28 Ekim 2021, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi Taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.
Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
AA
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