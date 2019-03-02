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Kız arkadaşının babası eve gelince paniğe kapıldı ve...

Kütahya’da evine gittiği kız arkadaşının babası gelince paniğe kapılıp, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan inmeye çalışan A.İ.A. (17), düşerek ağır yaralandı.

02 Mart 2019, Cumartesi 14:52
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Kız arkadaşının babası eve gelince paniğe kapıldı ve...

75'inci Yıl Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K. (17), iddiaya göre, evde yalnız kalınca erkek arkadaşı A.İ.A.'yı davet etti. Bir süre sonra kızın babası F.K. (48) eve geldi. Paniğe kapılan A.İ.A., 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı.

Buradan aşağı inmeye çalışan A.İ.A., dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından A.İ.A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü.

Ağır yaralanan A.İ.A.'nın bacaklarında ve dişlerinde kırıklar olduğu belirlendi. M.K. ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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