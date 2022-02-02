Türkiye Kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunmuştu... Ölüm sebebi belli oldu!

Kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunmuştu... Ölüm sebebi belli oldu!

Türkiye

Kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunmuştu... Ölüm sebebi belli oldu!

Denizli'de sosyal medyada tanıştığı kızla buluştuktan sonra beraber uyuşturucu alan ve sabah saatlerinde apartta ölü bulunan gencin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. 


Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan’a seslenerek kalkmasını söyledi.

Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan’ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan’ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan’ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan’ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Çalhan’ın apartta beraber kaldığı kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dedikten 20 dakika sonra gözaltına alındılar