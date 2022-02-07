Türkiye Kız arkadaşıyla tartışıp suya atladı... Boğulmaktan son anda kurtarıldı!

Kız arkadaşıyla tartışıp suya atladı... Boğulmaktan son anda kurtarıldı!

Türkiye

Kız arkadaşıyla tartışıp suya atladı... Boğulmaktan son anda kurtarıldı!

Samsun'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayan genç, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu Göleti’nde meydana gelen olayda, kız arkadaşıyla tartışan yabancı uyruklu 25 yaşındaki A.C. Muhammed, göle atladı. 


Suda batıp çıkmaya başlayan gencin imdadına vatandaşlar yetişti. Çevredekiler 112’yi arayarak yardım istedi.

Gencin su yuttuğunu fark eden bir vatandaş onu kurtarmak için suya atladı. Diğerleri de kurtarma çalışmasına gölün çevresindeki platformdan destek verdi. Yarı baygın halde suda bulunan genci belinden halat bağlayan 3 kişi onu güçlükle gölün kıyısına çıkardı. 

Vatandaşlar tarafından boğulmaktan son arda kurtarılan genç, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BELİNE HALAT BAĞLAYARAK KURTARDILAR

Genci kurtaran Necati Çobanoğlu, “1 kişinin suya atladığını gördük. Onu kurtarmak için 3 kişi çaba sarf ettik. Suya atladığı yer balkon gibi yüksek. Şahsı çıkartırken kara olmadığı için beline ip bağlayarak yukarı çıkarttık. Suya indiğimizde baygın vaziyetteydi. Suyun altına gidip geliyordu. Herhalde tam bilinci gitmemişti ki suyun üstüne çıkmaya doğru çalışıyordu” dedi.

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