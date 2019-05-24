Kız arkadaşıyla tartıştı, köprüye çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Tarihi Irgandı Köprüsü’nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Özay K., tartıştığı kız arkadaşıyla görüşmek istedi. Ancak kız arkadaşına ne cep telefonundan ne de sosyal medya hesaplarından ulaşamadı.

Bunun üzerine sinir krizi geçiren genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Irgandı Köprüsü’nün duvarına çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Polisler, kendini köprüden atmak isteyen Özay K.’yi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Özay K.’yi, polis köprüden atlayacağı sırada tutup, çekti.

Özay K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA