Kız bebek için dualar: Kız çocuğa hamile kalmak için hangi dualar okunabilir?
Çocuk sahibi olmak, hemen herkesin hayalidir. Bebek sahibi olmak ve kız çocuğunun olmasını istemek için okunacak bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualar Allah’tan istemek amaçlı edilir ve kız çocuğu sahibi olmak isteyen kişilerin istemesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kız çocuğu sahibi olmak için iki farklı dua bulunmaktadır.
07 Eylül 2021, Salı 14:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kız bebek için dualar... Evlat sahibi olmak isteyen olamayan ya da erkek çocuğu sahibi olup da bir de kız bebek sahibi olmak isteyen kişiler, bu isteklerinin dua ederek yerine gelmesini istemektedir. Kuran’da kız bebek sahibi olmak için edilebilecek dualar bulunuyor. Kız bebek sahibi olmak veya kız bebeğe hamile olmak isteyen kişilerin okuyabilecek olduğu dualardan birisi şöyledir:
“Allahumme inni uridu minke binten salimeten saliheten. Rabbena tekabbel duai.”
Kız isteme duası anlamına gelen duanın anlamı ise şu şekilde yer almaktadır:
“Allah’ım, senden sağlıklı ve saliha bir kız istiyorum. Rabbimiz, duamı kabul et.”
Bahsedilen kız bebek isteme duasının okunacağı zaman genel olarak namazlardan sonra olarak geçmektedir. Ancak duayı gece yatmadan önce edebilir ve duayı okuduktan sonra uyumaya başlayabilirsiniz. Kız bebek isteme duasının en makbul okunacağı zaman ise namaz kıldıktan sonra okunanıdır. Aynı zamanda kız bebek istemek ve hamile kalmak için daha başka dualarda bulunmaktadır.
KIZ ÇOCUĞUNA HAMİLE KALMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?
Kız çocuğu sahibi olmak ve kız çocuğuna halime olmak isteyen kişilerin okuyabilecek olduğu dualar oldukça çeşitlidir. Kız çocuğu istemek veya çocuğa hamile kalmak için okunması gereken dualar ve tekrar sayıları şu şekilde yer almaktadır:
- “Allahümme ya evvelü.” Bu duanın kız çocuğuna hamile kalmak için gün içinde 100 kez okunması gerekmektedir.
- “Allahümme ya mucib.” Duanın 60 kez olması durumunda duayı okuyan hamile kalır ve aynı zamanda diğer bütün duaları da kabul olur buyrulur.
- “Allahümme ya varis.” 707 Kere bu dua okunursa kişinin hayırlı bir evlat sahibi olacaktır.
- “Allahümme ya mubdiu.” 99 Kere bu dua tekrar edildiği taktirde hamile olan anne adaylarının düşük yapma risklerinin ortadan kalkacağı anlamına gelir.