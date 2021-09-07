Kız bebek için dualar... Evlat sahibi olmak isteyen olamayan ya da erkek çocuğu sahibi olup da bir de kız bebek sahibi olmak isteyen kişiler, bu isteklerinin dua ederek yerine gelmesini istemektedir. Kuran’da kız bebek sahibi olmak için edilebilecek dualar bulunuyor. Kız bebek sahibi olmak veya kız bebeğe hamile olmak isteyen kişilerin okuyabilecek olduğu dualardan birisi şöyledir:

“Allahumme inni uridu minke binten salimeten saliheten. Rabbena tekabbel duai.”

Kız isteme duası anlamına gelen duanın anlamı ise şu şekilde yer almaktadır:

“Allah’ım, senden sağlıklı ve saliha bir kız istiyorum. Rabbimiz, duamı kabul et.”

Bahsedilen kız bebek isteme duasının okunacağı zaman genel olarak namazlardan sonra olarak geçmektedir. Ancak duayı gece yatmadan önce edebilir ve duayı okuduktan sonra uyumaya başlayabilirsiniz. Kız bebek isteme duasının en makbul okunacağı zaman ise namaz kıldıktan sonra okunanıdır. Aynı zamanda kız bebek istemek ve hamile kalmak için daha başka dualarda bulunmaktadır.

KIZ ÇOCUĞUNA HAMİLE KALMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

Kız çocuğu sahibi olmak ve kız çocuğuna halime olmak isteyen kişilerin okuyabilecek olduğu dualar oldukça çeşitlidir. Kız çocuğu istemek veya çocuğa hamile kalmak için okunması gereken dualar ve tekrar sayıları şu şekilde yer almaktadır: