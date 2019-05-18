Kız çocuğuna cinsel istismar sanığı 7 kişiye tahliye Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki A.E. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.