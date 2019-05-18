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Kız çocuğuna cinsel istismar sanığı 7 kişiye tahliye

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki A.E. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 10:18
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Kız çocuğuna cinsel istismar sanığı 7 kişiye tahliye

Ceylanpınar'da 22 Şubat günü A.E. adlı kız çocuğu, ailesine cinsel istismara uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine A.E.'nin psikolok eşliğinde ifadesi alındı.

Ardından aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüpheliler hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Yaklaşık 3 ay sonra Ceylanpınar Adliyesi'nde ilk duruşmaya çıkan 7 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA


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