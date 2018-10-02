Kız çocuğunu istismar etti, linç görüntüleri yayınlandı
Güney Afrika 7 yaşındaki kız çocuğunun istismar edildiği korkunç olayı konuşuyor.
Güney Afrika'da 7 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık yakalanıp linç edildi.
Korkunç olay Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde yaşandı.
Tanıkların anlattıkları ise şehri dehşete düşürdü.
Saatlerce olayın yaşandığı restoranın barında oturan sapık, oyun alanındaki kız çocuğunu alarak bir restoranın kadınlar tuvaletine götürdü.
Tuvalete giren bir kadın müşteri, kilitli olan kapının arkasındaki gürültüyü duyunca çığlık atıp yardım istedi.
Kapı açıldığında kız çocuğu kanlar içinde yerde yatıyordu, restorandaki müşteriler hemen adama saldırdı. Müşterilerin adama saldırdığı anlar sosyal medyada yayınlandı. Olay yerine çağrılan polisler, sapık adamı hemen etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken pedofili adam yarın mahkemeye çıkarılacak.