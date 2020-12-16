Labial füzyon nedir? Tedavisi nasıldır?

Labial füzyon, cinsel organda bulunan açıklığın her iki tarafındaki deri kanadının (labia minora) bir araya geldiği bir durumdur. Bazen labial yapışma veya aglütinasyon olarak da adlandırılır. Labial füzyon yaygın bir durum ve çoğu durumda endişelenmeye gerek yoktur. Füzyon genellikle çocuğunuz ergenliğe ulaştığında kendiliğinden ayrılacaktır. Çocuğunuzun ağrı ve endişeye neden olabileceği için genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz veya önerilmez. Ayrıca, herhangi bir tedavi yapılırsa füzyonun geri dönme riski de olabilir.

Anneden geçen hormonlar nedeniyle oluşabilir

Labial füzyonun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazen vulvovajinit gibi basit bir enfeksiyondan sonra veya bölgede hafif bir travma sonrası labial bölgenin iltihaplanmasından dolayı ortaya çıkabilir. Ayrıca labial füzyon anneden geçen hormonların etkilisiyle de oluşabilir.

Belirtileri nelerdir?

Labial füzyon neredeyse hiçbir zaman doğumda ortaya çıkmayabilir ve genellikle bir ila iki yaş civarında gelişebilir. Eğer çocuğunuzun iki ayrı labiası yerine labial füzyonu varsa, labiaların birbirine bağlı olduğunu görebilirsiniz. Genellikle başka semptomlar görülmeyebilir.

Labiaların bağlı olduğu bölgede genellikle idrarın boşaltılması için yeterli olan küçük bir açıklık olacaktır. Çocuğunuzun genital dudak yapışıklığı olduğundan şüpheleniyorsanız, bir doktora danışmanız gerekebilir.

Tedavi nasıldır?

Genital dudak yapışıklığı, genellikle çocuğunuz ergenliğe ulaştığında doğal olarak ayrılır. Yavaş işleyen bu süreç acısızdır ve çocuğunuz bunun olduğunu fark etmez.

Genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak labial füzyon idrar yapma sorunu gibi önemli sorunlara neden oluyorsa tedavi seçenekleri hafif masaj veya östrojen kremi uygulamayı içerebilir. Labiayı ayırmak için cerrahi müdahale son çare olmakla birlikte, füzyonun geri dönme riski yüksek olduğu için önerilmez. Labial füzyonu tek başına bırakmak en güvenli ve en etkili tedavidir.

Labial füzyon ile diğer tıbbi durumlar arasında bir ilişki yoktur. Labial füzyon, çocuğunuzun gelecekte cinsel ilişkiye girmesi veya bebek sahibi olması üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.

Çok nadiren de olsa labial füzyonu olan bir çocuk idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir ve genellikle basit ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir.





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