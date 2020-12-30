Kız çocuklarında yumurtalık kistleri görülebilir!

Kadınlarda görülen yumurtalık kistleri çocukluk çağında da görülebilmektedir. Kalıtımsal durumlar, gelişim sorunları ve anneden aktarılan hormonlar yumurtalık kisti oluşumuna sebep olmaktadır. Kız çocuklarında görülen yumurtalık kistleri ileri yaşlarda infertilite yani kısırlık nedenidir. Bunun haricinde karın ve kasık ağrısı, adet düzensizliği gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Anneden geçen ve normal olarak hipofiz bezinden salgılanan, yumurtanın gelişmesini sağlayan hormonlar yenidoğan döneminde ve 1 yaşına kadar karın içinde saptanan yumurtalık kistlerinin nedenidir. Ancak bu kistlerin çoğu iyi huylu ve belli boyuttan küçük ise herhangi bir müdahaleye gerek yoktur, takip edilir. Nadiren de olsa kistin yumurtalık ile beraber kendi etrafında dönerek “torsiyone” olması sonucu şiddetli ağrı ile karakterize bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda kız çocuklarında görülen şiddetli ağrı oldukça rahatsız edicidir.

Hangi durumlarda cerrahi müdahale gereklidir?

Yumurtalık kistinin tedavisi için öncelikle belirli bir süre takibinin yapılması ve buna uygun olarak kız çocuğuna özel tedavi planının oluşturulması gerekir. Yumurtalık kistinin ilk tanı aracı ultrasonografik incelemelerdir. Ultrason ile inceleme sonucunda kistin basit veya kompleks durumda olduğu belirlenebilir. Ayrıca kistin kanlanması, boyutları ve çevre dokularla ilişkisi de incelenebilir. Yumurtalık kisti 5 cm’nin üzerinde veya komplike kist belirtileri gösteriyor ise cerrahi müdahale ile tedavi edilmelidir. Kız çocuklarında yumurtalık kisti belirtileri genellikle karın ve kasık ağrısı, karında şişkinlik olarak gözlemlenir.

Özellikle yumurtanın dönmesine neden olup kanlanmasını bozduğu için over kistinin 5 cm ve üzerinde boyutlara sahip olması, hormon salgılayan kist saptanması; karmaşalı, beraberinde katı/solid yapılar bulunması gibi durumlarda yumurtalık kistinin ameliyatla tedavisi gerekir. Tedavisi için çoğunlukla yumurtalığın alınmasına gerek olmadan laparoskopik işlemle yumurtalık normal konumuna döndürülebilir. İyi huylu kistlerde over koruyucu cerrahiye dikkat edilmelidir. Ayrıca şüpheli bir durumun tespiti halinde ameliyat sırasında biyopsi yapılıp patolojik inceleme ile değerlendirilmelidir.





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