Kız çocuklarını saran tehlike: Barbie bebekler

Psikolojik ve sosyal araştırmalara göre kız çocuklarının bebekle oynaması insanlık tarihi kadar evrensel bir olgudur. Her kız çocuğu bebekle oynamayı sevmeyebilir ama bebekle oynamayı seven kız çocuklarının çoğu bir gün Barbie diye tutturmaya başlıyorlar. Son yıllarda özellikle kız çocukları arasındaki en popüler oyuncak olan Barbie bebeklerin aynı zamanda giyim ve yaşam stilleri de çocukları etkilemektedir. Barbie bebekler filmleri, çizgi filmleri, bilgisayar oyunları, dergileri, farklı oyuncak ve aksesuar gibi değişik uyaranlarla çocukların hayatında çok fazla yer almaktadır. Barbie’nin süslü yaşam tarzı böylece sürekli canlı tutuluyor. Artık kız çocukların ablalara, ağabeylere de ihtiyaçları kalmıyor. Barbie'leri sayesinde odalarında yarattıkları sanal ortamlarında bebekleriyle vakit geçiriyorlar. Barbie Bebekler 90–60–90 olan ideal vücut ölçülerine sahip, kocaman mavi gözlü, genelde sarı saçlı ve uzun bacaklılar. Her zaman çok güzel ve bakımlılar. Çocuklar onlara rengârenk elbiseler giydirmeyi, kirpiklerinden, saç rengine ve aksesuarlarına kadar “süslenmek ve güzelleşmek” konusunda sınır tanımayan hayal güçlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun dışında ise çocuğun düş gücünü hesaba katmayacak kadar tüm yaşam kurgusuyla birlikte detaylı olarak tasarlanmışlardır.

Barbie bebekler kız çocukları arasında en popüler oyuncaklar olduklarından dolayı, çocuğun çevresindeki arkadaşlarında da aynı tip bebekler görmesi kaçınılmaz olmaktadır. Çocuğun çevresini saran bu tek-tip güzelliği yansıtan bebekler, çocuğun hayal dünyasında Barbie bebekle temsil edilen kadın tipini, ideal bir güzellik olarak algılamasında son derece etkili olmaktadır. Böylece gerçek dünyada diziler, filmler gibi yazılı ve sözlü medya aracılığı ile kadınlara dayatılan güzellik anlayışı, Barbie bebekler üzerinden doğrudan çocuğun oyun dünyasına girmekte ve onu etki altına alabilmektedir.