Türkiye 'Kız isteme' için çıktıkları yol faciayla bitti! 17 kişi...

'Kız isteme' için çıktıkları yol faciayla bitti! 17 kişi...

Türkiye

'Kız isteme' için çıktıkları yol faciayla bitti! 17 kişi...

Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu minibüs Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrildi. 17 kişi hastanelik oldu.

26 Eylül 2021, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu Enver Sefa Üçbudak (36) yönetimindeki 50 SC 786 plakalı minibüs, sürücünün önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yapmasıyla devrildi. 

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer Karakaya, Osman Gök, Hasibe Gök, Şafak Öztürk, Yılmaz Öztürk, Recep Karakaya, Derin Su Öztürk, Hasibe Gök, Öznur Atlı, Demirhan Atlı, Osman Furkan Karakaya, Gökhan Gök, Aynur Gök, İlknur Gök, Alaaddin Taha Karakaya ile Tayfur Öztürk yaralandı. 

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. 17 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.


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