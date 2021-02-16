Türkiye "Kız istemeye" geciken aileye validen destek sözü

"Kız istemeye" geciken aileye validen destek sözü

Türkiye

'Kız istemeye' geciken aileye validen destek sözü

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaza nedeniyle kapanan D-650 kara yolunda incelemelerde bulunduğu sırada kız istemeye giderken yolda mahsur kaldığını öğrendiği bir aileyle sohbet etti.

16 Şubat 2021, Salı 20:38 Son Güncelleme:
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Sakarya'da D-650 kara yolunun Doğançay mevkisinde iki tırın çarpışması sonucu ulaşımın yaklaşık 3 saat aksadığı güzergahta incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sürücülerle ve araçlarda bekleyenlerle görüştü. Yolda kalanlara kumanya ve battaniye yardımında bulunan Vali Kaldırım, bir aileye nereye gittiklerini sorması üzerine, "hayırlı bir iş için Sakarya’ya gidiyorduk" cevabını aldı. Kız istemeye gittiklerini anlatan aileye bu konuda destek olmak için cep telefonu numarasını veren Vali Kaldırım, yaşanan gecikmeden dolayı bir sorun yaşanması halinde kendisini aramalarını istedi. Vali Kaldırım, kızı bizzat kendisinin de isteyebileceğini dile getirdi. Aile fertleri de ilgisinden dolayı Vali Kaldırım’a teşekkürlerini iletti.

AA

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