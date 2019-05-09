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Kız kardeşi başından vurulan Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı

09 Mayıs 2019, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
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Kız kardeşi başından vurulan Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, Mersin Silifke'deki evinde tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AA

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