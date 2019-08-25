Kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı

İsmi öğrenilemeyen ağabeyi ile kent merkezinde otomobille gezinen A.K. isimli kadın ile ağabeyi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Otomobil içerisinde ağabeyi tarafından darbedilen A.K., Karapınar Mahallesi Sümerpark yakınlarında otomobilin kapısını açarak kendisini dışarıya attı.

ELLERİNDEN VE KOLLARINDAN BIÇAKLADI

Bir süre koşarak ağabeyinden kaçmaya çalışan A.K., ağabeyi tarafından sokak ortasında yakalanarak dövüldü. Öldüresiye dövülen kadın, daha sonra ağabeyi tarafından ellerinden ve kolundan bıçaklandı.

VATANDAŞLAR EVLERİNDEN İNİNCE DAYAKÇI AĞABEY KAÇTI

A.K., isimli kadının çığlık sesleriyle uyanan mahalle sakinleri durumu fark ederek sokağa indi. Vatandaşların geldiğini fark eden ismi öğrenilemeyen ağabey, otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılan A.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA