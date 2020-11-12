Kız kardeşleri sayesinde çocuk sahibi oldu

20’li yaşlarında yumurtalık kanserine yakalanan ve bu durumu büyük zorluklar içinde atlatan 40 yaşındaki Samantha Brand çocuk sahibi olamıyordu. Çocuk sahibi olmak için birçok yolu deneyen Samantha ve eşinin hayali Samatha’nın kız kardeşleri sayesinde oldu.

Samatha’nın kız kardeşlerinden biri olan Nikkita, yumurtalıklarından birini kız kardeşine verdi, diğer kız kardeşi Rachel ise bebeği taşıdı.

Rachel’ın kız kardeşinin yumurtaları sayesinde hamile kalması sonucu Samantha bir çocuk sahibi olma hayallerinin nihayet gerçeğe dönüşeceğini gördü.

Ve nihayet Rachel’ın ablasının bebeğini dünyaya getirmesiyle Samantha’nın en büyük hayali gerçeklemiş oldu.

”Kız kardeşlerim bebeğimin çok ama çok özel teyzeleri… Hem bebeğim hem de ben onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız”

Samatha ve harika kız kardeşlerinin hikayesi o kadar çok kişiyi etkiledi ki bu güçlü aile televizyon programlarına çıkarak öykülerini paylaştı.





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