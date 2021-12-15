Türkiye Kız kavgasını ayırmak yerine gülerek kameraya aldılar!

Kız kavgasını ayırmak yerine gülerek kameraya aldılar!

Türkiye

Kız kavgasını ayırmak yerine gülerek kameraya aldılar!

Isparta'da okul çıkışı karşı karşıya gelerek kavga etmeye başlayan 2 genç kızı, arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu ile görüntülerini kayıt etmeye başlayıp gülerek seyrettiler.

15 Aralık 2021, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. 



İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

GÜLEREK İZLEDİLER

Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” dedi. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi.

Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

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