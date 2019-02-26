Kızamık 203 can aldı

Filipinler'de yılın başından bu yana kızamık salgınında 203 kişi yaşamını yitirdi

26 Şubat 2019, Salı 21:56
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Kızamık 203 can aldı

Filipinler'de kızamık salgınında, yılın başından bu yana 203 kişi hayatını kaybetti. 

12 BİN 736 VAKA

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) "ReliefWeb" sitesinde yer alan açıklamada, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yılın başından bu yana 203 kişinin yaşamını yitirdiği, vaka sayısının da 12 bin 736 olduğu kaydedildi.

KIZAMIK AŞISI ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgın nedeniyle uyarılarda bulunarak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu. 

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda yer aldığı ifade edilmişti. 

KIZAMIK BELİRTİSİ

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.


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