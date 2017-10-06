Kızarıklıklara savaş açın

Yüz ve yanak kızarıklığını geçirebilmeniz ve tedavi edebilmeniz için öncelikle günlük rutin kontroller ve yapmamanız gereken hususlardan bahsedelim. Bunları sıralayacak olursak;-Vücudunuzun ısısını sabit tutmanız gerekiyor. Bu da ne demek diye soracak olursanız çok sıcak ortamlardan çok soğuk ortamlara girmemeniz gerekiyor. Özellikle ılık ortamlarda kalmanız yüz ve yanak kızarıklığına iyi gelen bir sıcaklıktır.-Yüz kızarıklığına neden olan diğer bir hususta alerjik durumlardır. Eğer neye alerjiniz olduğunu biliyorsanız mümkün olduğu kadar size alerji yapacak şeylerden uzak durun. Polenden besinlere eşyalardan giysilere kadar dokunmaktan kaçınmalısınız. Hatta bir cildiyeci doktora gözükmenizde yarar var diye düşünüyorum.-Eğer cildinize dikkatli olarak baktığınızda kızarmanın nedeni kılcal damarlardan dolayı oluşuyorsa bir cerrahi operasyon geçirmeniz gerekebilir.-Cildinizdeki kızarıklık soğuk havalar veya sıcak havalar yani hava koşullarından dolayı oluştuysa bunun tedavisi çok daha kolaydır. Kullanacağınız nemlendirici ve koruyucu kremler ile yüz ve yanak kızarıklığını giderebilirsiniz.-Bazı hastalıklar sonucunda da yüz ve yanak kızarıklıkları oluşabilir. Bu nedenle tansiyon , şeker ve kalp rahatsızlığınız varsa doktora başvurmanız gerekmektedir.-Eğer yüz ve yanak kızarıklığı heyecan gibi durumlar sonrasında çıkıyorsa bu tamamen kişinin ruh halleri ile alakalı olduğundan bunun önüne geçmek için kendi kendini kontrol altına almalıdır.Günümüzde kadınların %65’i reaktif bir cilde sahip olmaktan şikayetçi. Ciltte oluşan kızarıklar; iklim koşullarındaki değişiklikler, uygun olmayan kozmetik ürünler, sert su, dengesiz diyet gibi dış faktörlerin yanı sıra genetik, stres, yorgunluk, kızgınlık benzeri güçlü duygular gibi iç faktörlere bağlı olarak da belirebiliyor. Lierac tarafından nörolojik araştırmalardan ilham alınarak geliştirilen ROSILOGIE; geçici, yaygın yineleyen ve görünür kan damarları nedeniyle oluşan kızarıklıkların tümünde etki sağlıyor. İçeriğindeki shea yağı cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirerek onarıcı rol üstlenirken, prebiyotikler cilt kaynağının savunma sistemini güçlendirerek koruyucu etki gösterir. Yeşil yatıştırıcı pigmentler ise kızarıklık görünümünü nötralize eder. Yasemin ve gardenya birleşiminden oluşan çiçeksi bir kokuya sahip Rosilogie, anında rahatlama etkisi için yumuşak ve pürüzsüz krem formunda sunuluyor.Yüzde 80 : Anında rahatlatma etkisi3 tip kızarıklık üzerinde etkiliYüzde 85 : Ani ve geçici kızarıklık azalırYüzde 85: Yineleyen yaygın kızarıkların azalmasını sağlarYüzde 64 : Görünür kan damarları nedeniyle oluşan kızarıklıkları azaltırROSILOGIE kullanan kadınların %96’sı 1 aylık kullanım sonunda klinik etkileri gördü...-Rosilogie Redness Correction Neutralizing (40 ml) – 145 TL