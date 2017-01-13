Kızarmış ekmeğe sağlık ve lezzet katın

Sabahları evden erken çıkmak zorundasınız ve zaman kaybetmeden bir şeyler yemek istiyorsanız, işte bu tostlar tam size göre. Ekmek seçimini siz kendiniz belirleyin. İster beyaz, ister tam tahıllı, ister kepekli ekmek ama ek şeker bulundurmadığından emin olun. Daha farklı bir versiyon yapmak isterseniz de, kepekli krakerleri ya da kahverengi pirinç keklerini de deneyebilirsiniz.2-3 yemek kaşığı badem yağı2 yemek kaşığı şekersiz veya ev yapımı çilek reçeli1 yemek kaşığı ahududu1 yemek kaşığı yoğurt2 yemek kaşığı bal2-3 çay kaşığı ezilmiş antep fıstığı1 yemek kaşığı yaban mersini2-3 yemek kaşığı fıstık ezmesi1 yemek kaşığı bal 1/2 muzİsteğe bağlı 2-3 çay kaşığı fındık ezmesi