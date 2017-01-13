Kızarmış ekmeğe sağlık ve lezzet katın
Sağlıklı olmanın yolu daha az yemekten değil; daha doğru beslenmekten geçiyor. İşte kızarmış ekmeğe sağlık ve lezzet katmanın 3 yolu...
Sabahları evden erken çıkmak zorundasınız ve zaman kaybetmeden bir şeyler yemek istiyorsanız, işte bu tostlar tam size göre. Ekmek seçimini siz kendiniz belirleyin. İster beyaz, ister tam tahıllı, ister kepekli ekmek ama ek şeker bulundurmadığından emin olun. Daha farklı bir versiyon yapmak isterseniz de, kepekli krakerleri ya da kahverengi pirinç keklerini de deneyebilirsiniz.
BADEM VE AHUDUDU
Malzemeler
2-3 yemek kaşığı badem yağı
2 yemek kaşığı şekersiz veya ev yapımı çilek reçeli
1 yemek kaşığı ahududu
YOĞURT VE BAL
Malzemeler
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı bal
2-3 çay kaşığı ezilmiş antep fıstığı
1 yemek kaşığı yaban mersini
FISTIK EZMESİ VE MUZ
Malzemeler
2-3 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı bal 1/2 muz
İsteğe bağlı 2-3 çay kaşığı fındık ezmesi
BADEM VE AHUDUDU
Malzemeler
2-3 yemek kaşığı badem yağı
2 yemek kaşığı şekersiz veya ev yapımı çilek reçeli
1 yemek kaşığı ahududu
YOĞURT VE BAL
Malzemeler
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı bal
2-3 çay kaşığı ezilmiş antep fıstığı
1 yemek kaşığı yaban mersini
FISTIK EZMESİ VE MUZ
Malzemeler
2-3 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı bal 1/2 muz
İsteğe bağlı 2-3 çay kaşığı fındık ezmesi