İster yemeklerin yanına isterseniz de ikramlık tabaklar için hazırlayabileceğiniz kızarmış patates salatası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kızarmış patates salatası nasıl yapılır? Tadına hayran kalacağınız kızarmış patates salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KIZARMIŞ PATATES SALATASI TARİFİ

Kızarmış patates salatası malzemeler

4 adet orta boy patates

1 adet kırmızı biber

1 adet kırmızı soğan

Çeyrek demet maydanoz

Çeyrek demet dereotu

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon suyu

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için;

Sıvı yağ

KIZARMIŞ PATATES SALATASI YAPILIŞI

Öncelikle patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Ardından ocağa alınan tavaya sıvı yağı koyun ve kızdıktan sonra patatesleri kızartın.

Altın sarısı rengi alan patatesleri kağıt havlu serili tabağa alın.

Bir yandan da kabukları soyulan soğanları piyazlık olacak şekilde doğrayın. El yarımıyla iyice bir karıştırın.

Kırmızı biberin içini temizleyin ve onu da küçük küçük doğrayarak bir kaba alın.

Dereotu ve maydanozu da ince ince kıyın.

Ardından geniş bir karıştırma kabına doğranan soğanları, biberi, maydanoz ve dereotunu alarak güzelce karıştırın.

Tuz, pul biber, sumak, nane, limon suyu ve zeytinyağını da ilave edip karıştırdıktan sonra patatesleri de ekleyin ve son kez güzelce karıştırın.

Hazır olan kızartılmış patates salatasını servis tabağına alın.

İsteğe bağlı üzerine çok az zeytinyağı gezdirerek servis edin.



