Kızarmış patates salatası nasıl yapılır? Kızarmış patates salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Misafir ikramlıklarının vazgeçilmezi olan kızarmış patates salatası tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, kızarmış patates salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kızarmış patates salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
26 Ocak 2022, Çarşamba 11:46 Son Güncelleme:
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İster yemeklerin yanına isterseniz de ikramlık tabaklar için hazırlayabileceğiniz kızarmış patates salatası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kızarmış patates salatası nasıl yapılır? Tadına hayran kalacağınız kızarmış patates salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KIZARMIŞ PATATES SALATASI TARİFİ
Kızarmış patates salatası malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet kırmızı soğan
- Çeyrek demet maydanoz
- Çeyrek demet dereotu
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım limon suyu
- 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
KIZARMIŞ PATATES SALATASI YAPILIŞI
- Öncelikle patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
- Ardından ocağa alınan tavaya sıvı yağı koyun ve kızdıktan sonra patatesleri kızartın.
- Altın sarısı rengi alan patatesleri kağıt havlu serili tabağa alın.
- Bir yandan da kabukları soyulan soğanları piyazlık olacak şekilde doğrayın. El yarımıyla iyice bir karıştırın.
- Kırmızı biberin içini temizleyin ve onu da küçük küçük doğrayarak bir kaba alın.
- Dereotu ve maydanozu da ince ince kıyın.
- Ardından geniş bir karıştırma kabına doğranan soğanları, biberi, maydanoz ve dereotunu alarak güzelce karıştırın.
- Tuz, pul biber, sumak, nane, limon suyu ve zeytinyağını da ilave edip karıştırdıktan sonra patatesleri de ekleyin ve son kez güzelce karıştırın.
- Hazır olan kızartılmış patates salatasını servis tabağına alın.
- İsteğe bağlı üzerine çok az zeytinyağı gezdirerek servis edin.
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