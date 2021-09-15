Yemek Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

KanalD'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün kızarmış pirinç topları tarifi için kıyasıya mücadele ediyorlar. Ekran başındaki izleyenler ise tarifi merak ediyor. Peki, kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız kızarmış pirinç topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

15 Eylül 2021, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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İster ana yemeğinizin yanına isterseniz de çay keyfinizi lezzetlendirecek olan kızarmış pirinç topları tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kızarmış pirinç topları tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI TARİFİ

Kızarmış pirinç topları malzemeler

  • 3 yemek kaşığı maydanoz
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 çay kaşığı sarımsaklı tuzlu çeşni
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 200 gram kaşar peyniri
  • 2 yumurta
  • 1.5 su bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için

  • Ayçiçeği yağı

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI YAPILIŞI

Lezzet Davet sofralarınız için harika tarifler sunuyor. Pirinci üzerini geçecek miktarda su ile birlikte bir tencereye koyun. Tuz ekleyin. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzün. Maydanozu ince ince kıyıp pirince karıştırın. Sarımsaklı çeşni ve kekik ekleyin. Buzdolabına alın ve sıkılaşıncaya kadar bekletin. Peynirleri küp şeklinde kesin. Pirinçten küçük parçalar alıp yuvarlayın. İçlerine birer tane peynir küpünden koyup yuvarlayarak top şekli verin. Yumurtaları küçük bir kasede çırpın. Pirinçli topları önce çırpılmış yumurtaya daha sonra karabiber eklenmiş galeta ununa bulayın. Ayçiçeği yağını derin bir kızartma tenceresinde kızdırın. Pirinç toplarını altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis yapın.

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