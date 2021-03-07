Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için acil kan aranıyor
Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin Instagram hesabından babası için kan arandığını bildirdi.
07 Mart 2021, Pazar 21:59 Son Güncelleme:
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62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.
Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
Pelin Öztekin paylaştı!
Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin Instagram hesabından babasının kan ihtiyacı olduğuna dair paylaşımda bulundu.