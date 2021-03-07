Magazin Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için aranan kan bulundu

Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için aranan kan bulundu

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Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için aranan kan bulundu

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için için aranan 0RH(-) kan bulundu. Kızı Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.

07 Mart 2021, Pazar 21:59 Son Güncelleme:
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62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Pelin Öztekin paylaştı!

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin Instagram hesabından babasının kan ihtiyacı olduğuna dair paylaşımda bulundu.

İlerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.


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