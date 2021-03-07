Kızı Pelin Öztekin paylaştı! Rasim Öztekin için aranan kan bulundu

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin Instagram hesabından babasının kan ihtiyacı olduğuna dair paylaşımda bulundu.

İlerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.



