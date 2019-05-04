Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Çift, doğumdan 6 ay sonra boşandı. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına neden olduğunu düşündüğü bebeğini terk edip, ikinci bir evlilik yaptı. Baba Celal K. da bebeğe sahip çıkmadı.

Yıllar önce eşinden ayrılan Hatice Günek ise kızı ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a bağrına basıp, büyüttü. Şu anda 3'üncü sınıf öğrencisi olan torununun her türlü bakım ve tedavisini üstlenen anneanne geçimini de Belinay için ödenen evde bakım ve babasından kalan yetim maaşı ile sağladı. Ancak Hatice Günek, beyaz eşya firmasına olan 5 bin TL'lik borcunu ödemedi. İcra kararı alınmaması için 'Borcunu ödeyeceği yönünde' taahütte bulunan Günek, vaadettiği süre içinde de parayı ödeyemedi. Bunun üzerine anneanne hakkında İcra İflas Kanunu’nun 340’ıncı maddesi gereğince 3 ay hapis cezası verildi.

Karar doğrultusunda Hatice Günek, 28 Nisan günü polis tarafından evinden gözaltına alındı. Emniyete götürülen anneanne için durumdan haberdar olan hayırseverler, 2 bin 500 TL toplayarak, borcun yarısını ödedi. Hapis cezasını veren hakim de kararı kaldırdı.

Halen 2 bin 500 TL borcu olan anneanne 9 saat gözaltında tutulduktan sonra salıverildi.

"YARDIMA İHTİYACIM VAR"

Anneanne Günek, torununa bakmak için yardımseverlerden destek beklediğini söyleyerek, "Beşbin lira beyaz eşya borcum vardı. Torunumun sağlık sorunları sebebiyle borcumu ödeyemedim. Hayırseverlerin yardımıyla borcun 2 bin 500 TL'si ödendi. Daha önceki borçlarım duruyor. Torunumun sağlık bakımları için borçları ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

Belinay'dan dolayı bin 300 lira bakım maaşı aldığını belirten Günek, "Babamdan 400 lira yetim maaşı alıyorum, o da çektiğim krediye gidiyor. Benim gelirim olmadığı için Belinay'a bakmakta güçlük çekiyorum. Çok şükür hayırseverler birleşerek, borcumun yarısını ödediler. Onların sayesinde serbest bırakıldım" diye konuştu.

Evde eşyalarının olmadığını ve zor durumda olduğunu vurgulayan Günek, torununa hem annelik hem de babalık yaptığını kaydetti.

DHA