Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, İzmir'deki deprem felaketinden 20 dakika sonra olay yerine geldiklerini açıkladı. Kınık, şu açıklamaları yaptı, "17 farklı noktada yaklaşık 35 bin vatandaşımızın barındığı yerlerin gıda ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Şu anda kadar günlük 70 bin olmak üzere 330 bin kişinin gıda ihtiyacını sağladık. Covid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 milyon koruyucu ekipman dağıttık. Yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 10 bin aileye alışveriş kartları dağıttık" dedi.

"Kızılay olarak burada olmaya devam edeceğiz"

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık sözlerine şöyle devam etti:

Ayda bebeğin kurtarılmasını hepimiz gözyaşlarıyla izledik ama o binanın yıkılmaması gerekiyordu. Belediyelerimizin riskli binaların farkında olması gerekli. İnsanlarımız para vererek tabutuna girmemeli. Bu bir seferberlik ve farkındalık bu konularla ilgili daha iyi çalışmalıyız. Bizler destek kuruluşları olarak toparlanma döneminde son ihtiyaç sahibi başını güvenli bir yere sokana kadar buradayız. Kızılay olarak beslenme barınma psikolojik destek olarak burada olmaya devam edeceğiz.







