Kızılay’ın Ramazan yardımı 20 ülkedeki vatandaşlara gönderildi
Kızılay, ‘Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun’ sloganıyla başlattığı kampanyada 10,8 milyon kişiye Ramazan yardımı ulaştırdı. Ramazan yardımları Türkiye ile 20 ülkedeki vatandaşlara gönderildi.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
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Kızılay; delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım elini ulaştırdığını duyurdu.
TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINA ULAŞTI
Kızılay personeli ve gönüllüleri yurt içinde yardımlarıyla 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaş ve çocuğa 216 milyon lira değerinde yardım ulaştırdı. Ramazan ayı boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan ekipler, Türkiye genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı. Ramazan yardımlarında pandemi ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.