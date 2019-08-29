Kızılcık meyvesinin faydaları

Ekşi vişne benzeri özelliklere sahip olan kızılcık genellikle komposto, jöle, reçel, turta ve çeşitli unlu mamüllerin yapımında kullanılmaktadır. Tarihsel olarak önemli olan bu meyve sanayileşme çağında iyiliğini yitirmiştir. Genellikle Ağustos sonu ve Eylül aylarında ortaya çıkan kızılcık ekşi ve kırmızı rengiyle mutfaklarınızda her zaman bulundurmanız gereken meyveler arasında yer almaktadır. Kızılcığın faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Zamanında Kızılderililer tarafından yara tedavisinde kullanılan ve çoğu zaman çeşitli ülkelerde tıbbi meyve olarak bilinen kızılcık nerede yetişir, kızılcığın mevsimi nedir, kızılcığın faydaları nelerdir sorularının cevapları haberimizin detaylarında…

KIZILCIĞIN FAYDALARI

BÖBREK FONKSİYONLARINI DESTEKLER

Kızılcık normal böbrek fonksiyonlarını destekleyen, yüksek tansiyonun (hipertansiyon) azaltılmasına yardımcı olan ve detoksifikasyonunu destekleyen bir işlem olan idrar üretimini uyarabilen bir meyvedir.

ETKİLEYİCİ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLER BARINDIRIR

Kızılcık güçlü bir doğal antienflamatuar, antiviral ve antibakteriyel madde olan yüksek miktarda C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığı ve grip önleme için idealdir. Bir kişinin bu sağlık yararlarından yararlanabilmesi için, kızılcığı çiğ tüketmesi gerekir (pişirme ısısı C vitaminini yok eder)

ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Çoğu meyvede olduğu gibi, kızılcık meyvesi, serbest radikal moleküllerden serbest radikal hasarına karşı koruma sağlayan ve kronik hastalıklara karşı koruyan cömert miktarda antioksidan içerir.

KARACİĞER FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Kızılcık meyvesinin çiğ olarak tüketilmesi karaciğer fonksiyonlarının düzeltilmesinde de oldukça faydalıdır.

Kızılcık meyvesi aşırı kanama durumunda vücut kaslarının veya dokularının kasılmasına neden olan bir büzücüdür.

Ayrıca ateşin etkisini azaltmada yardımcı olan ve vücut ısısını normale düşüren bir febrifütler içermektedir.

Kızılcık meyvesinin büzücü özelliği, aynı zamanda kolera tedavisinde de kullanıldığı gibi bağırsak şikayetleri ve ateş için iyi bir tedavi işlevi görür.

Kızılcık çiçekleri, ishal tedavisinde kullanılır

Ağrıyan bel ve diz ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, spermatorrhoea, sık idrara çıkma, karaciğer eksikliği titreme ve ateş, eksiklik nedeniyle kalıcı terleme, çarpıntı, nevrasten, adet rahatsızlıkları gibi hastalıkların önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Kızılcık meyvesi meyvesinden çıkarılan meyve suyunun içilmesi de şiddetli ishalden sonra iyileşmeyi artırabilir.

Kızılcık tüketmek böbreklerin çalışmasına yardımcı olur.

Kızılcık meyvesi tüketimi idrar üretimini desteklemeye yardımcı olarak böbreklerin normal çalışmasını da desteklemektedir.

Kızılcık ayrıca yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur ve hipertansiyondan muzdarip insanlar için faydalıdır.

Kızılcık meyvesi ayrıca kolera tedavisi için de kullanılır.

Geleneksel tıp pratisyenleri kızılcığın düzenli olarak tüketilmesini önermektedir, çünkü bunlar ayrıca antihistamin ve anti-diyabetik ajan olarak kabul edilmektedir.

Kızılcık çiçekleri özellikle sırt ve diz ağrıları, baş dönmesi, menstrüel kramplar ve nevrasteni tedavisinde iyidir.

Kızılcık meyvesi doğal antibakteriyel, antifungal, hipotansif, antitümör, büzücü, idrar söktürücü, hepatik ve toniktir.

KIZILCIK NEREDE YETİŞİR?

Ülkemizde kızılcık genel olarak yabani formlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sahil ve yüksek kesimlerinde dağlık alanlarda, dere yataklarında tek veya gruplar halinde bulunur. Malatya, Bursa, Yalova, Karabük, İstanbul illerinde sınırlı miktarda aşılı kızılcık yetiştiriciliği yapılmaktadır.

KIZILCIK HANGİ MEVSİMDE ÇIKAR?

Kızılcık eylülde Pazar ve market tezgahlarındaki yerini artık tamamen alır.



