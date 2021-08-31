Kızılcık reçeli tarifi ve yapılışı: Kızılcık reçeli nasıl yapılır?

İçerisinde bol miktarda potasyum ve sodyum bulunduran kızılcığı bir de kızılcık reçeli tarifi ile deneyin. Kızılcık sevenler "kızılcık reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız kızılcık reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KIZILCIK REÇELİ TARİFİ

Kızılcık reçeli malzemeler

1 kg kızılcık

1 kg toz şeker

Yarım bardak su

Birkaç damla limon veya limon tuzu

KIZILCIK REÇELİ YAPILIŞI

Kızılcık reçelini yapmadan bir gün önce ilk olarak kızılcıkları iyice yıkayın. Daha sonra kızılcıkları şekerle iyice harmanlayıp bir gece bekletin. Kızılcık reçelinin çekirdeklerini ayıklamak zahmetli olduğundan çıkarmayabilirsiniz. Bir gece boyunca şekerle harmanlayıp beklettiğiniz kızılcıkların üzerine yarım bardak su ilave edip ocağa yerleştirin.

Kaynamaya başladığında ocağın altını kısın. Ve bir saat kadar kısık ateşte pişirin. Üzeri köpürmeye başladığında ve kıvam aldığında üzerine birkaç damla limon sıkın. 5 dakika da bu şekilde kaynatın. Reçeliniz hazır olduğunda cam kavanozlara yerleştirebilirsiniz.



